Η συζήτηση για τη Χρυσή Μπάλα του 2026 κρατά εδώ και εβδομάδες, σε μια σεζόν που ολοκληρώθηκε με πολλούς διεκδικητές και μια κούρσα πιο ανοιχτή από ποτέ. Η ψηφοφορία έκλεισε το βράδυ της Δευτέρας (28/9) και το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στις 26 Οκτωβρίου, στο London Palladium, στην πρώτη τελετή που γίνεται εκτός Παρισιού.

Το βραβείο αφορά την περίοδο από τις 3 Αυγούστου του 2025 έως τις 19 Ιουλίου του 2026 και ο τρέχων κάτοχος είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι πρωταγωνιστές κράτησαν διαφορετική στάση. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν πολύ άμεσος, τόσο που δέχτηκε κριτική και κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε ένταση με τον Ντεμπελέ, ο οποίος από την πλευρά του τήρησε πιο ανιδιοτελή στάση και πρότεινε τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Κβίτσα Κβαρατσχέλια.

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