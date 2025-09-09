Παρότι όλα τα προγνωστικά «έδειχναν» νικητή τον Βινίσιους Tζούνιορ, το βραβείο απονεμήθηκε στον Ρόδρι

Η ρήξη μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και των διοργανωτών της Χρυσής Μπάλας, του περιοδικού France Football και της UEFA, συνεχίζεται, μετά από την κατάρρευση στις σχέσεις των πλευρών πέρυσι.

Ο ισπανικός σύλλογος θεώρησε ότι η τελική επιλογή δεν αντανακλούσε τις επιδόσεις της περασμένης περιόδου, καθώς παρότι όλα τα προγνωστικά «έδειχναν» νικητή τον Βινίσιους Tζούνιορ, το βραβείο απονεμήθηκε στον Ρόδρι.

Το ταξίδι της ομάδας στη γαλλική πρωτεύουσα ακυρώθηκε, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, του προπονητή Κάρλο Αντσελότι (νικητής για τον καλύτερο προπονητή), των Καρβαχάλ, Μπέλινγχαμ, Βαλβέρδε και, φυσικά, του Βινίσιους, ο οποίος είχε προγραμματίσει πάρτι στο Παρίσι για να γιορτάσει τη νίκη και τη στέψη του ως ο καλύτερος παίκτης του κόσμου.

Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca, το France Football προσπάθησε να επανασυνδεθεί με τη Ρεάλ. Αντιπροσωπεία του γαλλικού περιοδικού ταξίδεψε στη Μαδρίτη, αλλά οι συναντήσεις ήταν ανεπιτυχείς.

Η αποχώρηση της Ρεάλ προκάλεσε αίσθηση, αφήνοντας έκπληκτους τόσο τους διοργανωτές του βραβείου όσο και τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Τώρα, για τη Χρυσή Μπάλα του 2025, οι κορυφαίοι υποψήφιοι είναι ο Γιαμάλ από την Μπαρτσελόνα και ο Ντεμπελέ από την Παρί Σεν Ζερμέν.