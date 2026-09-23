Η διοίκηση της Άρσεναλ είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη δουλειά του Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος οδήγησε την περασμένη σεζόν την ομάδα του Λονδίνου στην κορυφή της Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, ενώ διεκδίκησε μετά από 20 χρόνια και το τρόπαιο του Champions League, στον τελικό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ήδη έχει συμφωνήσει μαζί του και τις επόμενες ημέρες πρόκειται ν’ ανακοινώσει την τριετή επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι τον Ιούνιο του 2030, όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider».

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