Δυνατά στη διεκδίκηση του Ίσαακ Μπόνγκα, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχει μπει η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι Καταλανοί έχουν καταθέσει στον διεθνή Γερμανό φόργουορντ της Παρτιζάν πρόταση για συμβόλαιο τριών ετών με πλήρως εγγυημένες αποδοχές, επιδιώκοντας να αποκτήσουν προβάδισμα στη «μάχη» για την υπογραφή του.

Ο 25χρονος άσος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός, γεγονός που αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό για την απόκτησή του.

Η υπόθεση του Μπόνγκα παραμένει ανοικτή, με το ενδιαφέρον των διεκδικητών να είναι έντονο, ενώ οι επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του Γερμανού διεθνούς.