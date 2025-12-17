Τον Σαντίνο Αντίνο, παίκτη που προσπάθησε ιδιαίτερα την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, θέλει να ντύσει με τη φανέλα της η Ρίβερ Πλέιτ.

Όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ της Αργεντινής, κατόπιν αιτήματος του προπονητή της Μαρσέλο Γκαγιάρδο, η Ρίβερ ετοιμάζει μια προσφορά για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ.

«Η Ρίβερ Πλέιτ περίμενε σκόπιμα την επικύρωση της νέας διοίκησης στον σύλλογο από τη Μεντόζα πριν ξεκινήσει οποιεσδήποτε συνομιλίες. Με τον Ζοσέ Μανσούρ να αναλαμβάνει πλέον την τρίτη θητεία του ως πρόεδρος, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις», σημειώνουν.

Ο Αντίνο ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για την Γοδόι Κρουζ κατά τη διάρκεια μιας σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον υποβιβασμό της.

Η πρόθεση της Ρίβερ Πλέιτ είναι να διαπραγματευτεί έναν δανεισμό με οψιόν αγοράς, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά συγκεκριμένα ποσά ή επίσημη προσφορά.

Ο Αντινό έχει 14 συμμετοχές με την εθνική ομάδα U20 της Αργεντινής, με την οποία αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, και έχει συμβόλαιο με την Γοδόι Κρουζ μέχρι το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.