Ο Βαγγέλης Παυλίδης με εκτιμώμενη μεταγραφική αξία μεταξύ 55-64 εκατομμυρίων ευρώ, ο Χρήστος Τζόλης με 41-47, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με 41-48 και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με 27-31, είναι οι παίκτες με την υψηλότερη αξία στις ομάδες τους.

Η εκτίμηση αφορά την 537η εβδομαδιαία έκθεση του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών) που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ.

Ο Παυλίδης με 59,9 εκατ. ευρώ μέσο όρο αντιπροσωπεύει το 11% της συνολικής αξίας της Μπενφίκα (549 εκατομμύρια ευρώ), ο Καρέτσας με 44,5 το 26% της Γκενκ (172), ο Τζόλης με 44 το 13% της Κλαμπ Μπριζ (347), και ο Κουλιεράκης με 29 εκατ. ευρώ το 13% της Βόλφσμπουργκ (232).

Η έκθεση παρουσιάζει παράλληλα τις 100 ομάδες στον κόσμο με την υψηλότερη συνολική μεταγραφική αξία παικτών.

Η Τσέλσι βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με συνολικά 1,732 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανέμονται σε 54 παίκτες, μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι (1, 608 δισεκατομμύρια ευρώ, 47 παίκτες) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (1,541 δισεκατομμύρια ευρώ, 36 παίκτες).

Η Τσέλσι είναι επίσης η ομάδα που αναφέρεται με την καλύτερη κατανομή αξιών μεταξύ των παικτών, με τον ποδοσφαιριστή με την υψηλότερη αξία, τον Βραζιλιάνο Εστεβάο (123 εκατομμύρια ευρώ), να αντιπροσωπεύει μόνο το 7,1% του συνόλου. Συγκριτικά, αυτό το ποσοστό είναι 25,3% για τον τέταρτο σύλλογο με την υψηλότερη συνολική αξία, την Μπαρτσελόνα (1,389 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 352 εκατομμύρια ευρώ για τον Λαμίν Γιαμάλ).

Οι ακόλουθοι σύλλογοι κατατάσσονται πρώτοι στις άλλες μεγάλες χώρες: Παρί Σεν Ζερμέν για τη Γαλλία (6η συνολικά πίσω από την Άρσεναλ με 1,346 δισεκατομμύρια ευρώ), Μπάγερν Μονάχου για τη Γερμανία (1 δισεκατομμύριο ευρώ), Ίντερ για την Ιταλία (820 εκατομμύρια ευρώ), PSV Αϊντχόφεν για την Ολλανδία (400 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και Παλμέιρας τόσο για βραζιλιάνικους όσο και για μη ευρωπαϊκούς συλλόγους (322 εκατομμύρια ευρώ).