Στη μάχη των «16» του Conference League ρίχνεται απόψε η ΑΕΚ, η οποία θα προσπαθήσει στην έδρα της Ριέκα να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Στη μάχη των «16» του Conference League ρίχνεται απόψε η ΑΕΚ, η οποία θα προσπαθήσει στην έδρα της Ριέκα να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.