Η Σπάρτα Πράγας πήρε πολύ δύσκολη πρόκριση στη League Phase του Conference League, αν και… τα χρειάστηκε στη ρεβάνς με τη Ρίγα στη Λετονία. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0, ωστόσο, το 2-0 υπέρ των Τσέχων στο πρώτο παιχνίδι δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν στην Ευρώπη.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των play off του Conference League:
Τετάρτη, 27/8
Ρίγα FC (Λετονία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0 (0-2) (68′ Ιάγκο Σικέιρα)
Πέμπτη, 28/8
Μάιντς (Γερμανία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) (1-2)
RFS (Λετονία)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) (0-1)
Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Γκιορ (Ουγγαρία) (1-2)
Κλουζ (Ρουμανία)-Χάκεν (Σουηδία) (2-7)
Ομόνοια (Κύπρος)-Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) (1-2)
Κραϊόβα (Ρουμανία)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία) (2-1)
Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) (1-2)
Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ντρίτα (Κόσοβο) (1-2)
Αλκμααρ (Ολλανδία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) (2-0)
Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Τσέλιε (Σλοβενία) (0-1)
Νόα (Αρμενία)-Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) (4-1)
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Νέμαν (Λευκορωσία) (1-0)
Φιορεντίνα (Ιταλία)-Πολισία (Ουκρανία) (3-0)
Μπρόντμπι (Δανία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) (0-0)
ΑΕΚ-Άντερλεχτ (Βέλγιο) (1-1)
Σερβέτ (Ελβετία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) (1-1)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Λοζάνη (Ελβετία) (1-1)
Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) (0-3)
Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) (1-3)
Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) (0-1)
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) (2-1)
Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Τσεστόχοβα (Πολωνία) (0-1)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) (2-1)