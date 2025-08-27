Η Σπάρτα Πράγας πήρε πολύ δύσκολη πρόκριση στη League Phase του Conference League, αν και… τα χρειάστηκε στη ρεβάνς με τη Ρίγα στη Λετονία. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0, ωστόσο, το 2-0 υπέρ των Τσέχων στο πρώτο παιχνίδι δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των play off του Conference League:

Τετάρτη, 27/8

Ρίγα FC (Λετονία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0 (0-2) (68′ Ιάγκο Σικέιρα)

Πέμπτη, 28/8

Μάιντς (Γερμανία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) (1-2)

RFS (Λετονία)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) (0-1)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Γκιορ (Ουγγαρία) (1-2)

Κλουζ (Ρουμανία)-Χάκεν (Σουηδία) (2-7)

Ομόνοια (Κύπρος)-Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) (1-2)

Κραϊόβα (Ρουμανία)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία) (2-1)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) (1-2)

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ντρίτα (Κόσοβο) (1-2)

Αλκμααρ (Ολλανδία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) (2-0)

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Τσέλιε (Σλοβενία) (0-1)

Νόα (Αρμενία)-Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) (4-1)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Νέμαν (Λευκορωσία) (1-0)

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Πολισία (Ουκρανία) (3-0)

Μπρόντμπι (Δανία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) (0-0)

ΑΕΚ-Άντερλεχτ (Βέλγιο) (1-1)

Σερβέτ (Ελβετία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) (1-1)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Λοζάνη (Ελβετία) (1-1)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) (0-3)

Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) (1-3)

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) (0-1)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) (2-1)

Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Τσεστόχοβα (Πολωνία) (0-1)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) (2-1)

