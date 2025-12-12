Η νεανική Στρασμπούρ, η οποία παρατάχθηκε πάλι με μέσο όρο ηλικίας 21 ετών, είναι η πρωτοπόρος του Conference League μετά τη συμπλήρωση 5 αγωνιστικών.
Η ομάδα της Αλσατίας επικράτησε 1-0 της Αμπερντίν στη Σκωτία και αντικατέστησε στην κορυφή τη Σαμσουνσπόρ η οποία ηττήθηκε από την ΑΕΚ.
Δεύτερη ανέβηκε η Σαχτάρ (2-0 τη Χάμρουν στη Μάλτα) και τρίτη η Ρακόφ (1-0 τη Ζρίνσκι) με βασικό τον Στράτο Σβάρνα. Ο «Δικέφαλος» είναι στην 4η θέση με 10 βαθμούς, ισοβαθμώντας με άλλες 4 ομάδες.
Τέλος, πολύ σημαντικό «διπλό» πέτυχε η Ομόνοια στο Βουκουρέστι με 1-0 επί της Ραπίντ κι έτσι παραμένει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 11/12
Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 3-1
(35′ Μαργκέιρσον, 74′ Όμαρσον, 90’+2′ Γιόνσον – 32′ Μπερκ)
Ντρίτα (Κόσοβο)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-3
(17′ Μιγνάνς, 58′ Γένσεν, 90′ Σαντίκ)
Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-1
(18′ Κεν, 74′ Γκούντμουντσον – 55′ Μιχαϊλένκο)
Χάκεν (Σουηδία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 1-1
(90’+4′ Χάμαρ – 65′ Μιραμόν)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-2
(44′ Ιμάζ – 6′ Καμέγιο, 60′ Πάχα)
Νόα (Αρμενία)- Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1
(57′ Μαέους Αϊάς, 84′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 3′ Ράγιοβιτς)
Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-2
(4′ αυτ. Μουκουντί – 52′ Μαρίν, 63′ Κοϊτά)
Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-0
(33′ Λατίφι, 45’+1′ Σπαχιού)
Κραϊόβα (Ρουμανία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2
(79′ Ενσιμπά – 50′ Ραχμάνι, 89′ Ράινς)
Αμπερντίν (Σκωτία) – Στρασμπούρ (Τουρκία) 0-1
(35΄ Γκοντό)
Χάμρουν (Μάλτα)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-2
(61΄ Μεϊρέλες, 64΄ Ιζάκε)
Ριέκα (Κροατία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 3-0
(55΄ Αντού Αντζέι, 71΄ Πέτροβιτς, 78΄ Φρουκ)
Κουόπιο (Φινλανδία)- Λοζάνη (Ελβετία) 0-0
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Μάιντς (Γερμανία) 1-1
(41΄πεν. Ισάκ – 28΄ Καουασάκι)
Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ)- Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-1
(19΄αυτ. Κούτνι, 73΄ Πόζο – 8΄ Βασούλιν)
Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)- Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-0
(45+5΄πεν. Μπρούνες)
Σέλμπουρν (Ιρλανδία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-3
(11΄ Ούτσε, 25΄ Ενκέτια, 37΄ Πίνο)
Ραπίντ Βιένης (Αυστρία)- Ομόνοια (Κύπρος) 0-1
(19΄ Νεοφύτου)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Στρασμπούρ 13
Σαχτάρ Ντόνετσκ 12
Ρακόβ Τσεστόχοβα 11
ΑΕΚ 10
Σαμσουνσπόρ 10
Σπάρτα Πράγας 10
Ράγιο Βαγεκάνο 10
Μάιντς 10
——————–
Κρίσταλ Πάλας 9
ΑΕΚ Λάρνακας 9
Φιορεντίνα 9
Τσέλιε 9
Άλκμααρ 9
Ριέκα 8
Νόα 8
Γιαγκελόνια 8
Ντρίτα 8
Λοζάνη 8
Ομόνοια 8
Λεχ Πόζναν 7
Σκεντίγια 7
Σίγκμα Όλομουτς 7
Κραϊόβα 7
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7
——————–
Κουόπιο 6
Ζρίνσκι Μόσταρ 6
Μπρέινταμπλικ 5
Ντιναμό Κιέβου 3
Χάκεν 3
Λέγκια Βαρσοβίας 3
Χάμρουν Σπάρτανς 3
Σλόβαν Μπρατισλ. 3
Αμπερντίν 2
Σέλμπουρν 1
Σάμροκ Ρόβερς 1