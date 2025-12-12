Η νεανική Στρασμπούρ, η οποία παρατάχθηκε πάλι με μέσο όρο ηλικίας 21 ετών, είναι η πρωτοπόρος του Conference League μετά τη συμπλήρωση 5 αγωνιστικών.

Η ομάδα της Αλσατίας επικράτησε 1-0 της Αμπερντίν στη Σκωτία και αντικατέστησε στην κορυφή τη Σαμσουνσπόρ η οποία ηττήθηκε από την ΑΕΚ.

Δεύτερη ανέβηκε η Σαχτάρ (2-0 τη Χάμρουν στη Μάλτα) και τρίτη η Ρακόφ (1-0 τη Ζρίνσκι) με βασικό τον Στράτο Σβάρνα. Ο «Δικέφαλος» είναι στην 4η θέση με 10 βαθμούς, ισοβαθμώντας με άλλες 4 ομάδες.

Τέλος, πολύ σημαντικό «διπλό» πέτυχε η Ομόνοια στο Βουκουρέστι με 1-0 επί της Ραπίντ κι έτσι παραμένει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 11/12

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 3-1

(35′ Μαργκέιρσον, 74′ Όμαρσον, 90’+2′ Γιόνσον – 32′ Μπερκ)

Ντρίτα (Κόσοβο)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-3

(17′ Μιγνάνς, 58′ Γένσεν, 90′ Σαντίκ)

Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-1

(18′ Κεν, 74′ Γκούντμουντσον – 55′ Μιχαϊλένκο)

Χάκεν (Σουηδία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 1-1

(90’+4′ Χάμαρ – 65′ Μιραμόν)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-2

(44′ Ιμάζ – 6′ Καμέγιο, 60′ Πάχα)

Νόα (Αρμενία)- Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1

(57′ Μαέους Αϊάς, 84′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 3′ Ράγιοβιτς)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-2

(4′ αυτ. Μουκουντί – 52′ Μαρίν, 63′ Κοϊτά)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-0

(33′ Λατίφι, 45’+1′ Σπαχιού)

Κραϊόβα (Ρουμανία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2

(79′ Ενσιμπά – 50′ Ραχμάνι, 89′ Ράινς)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Στρασμπούρ (Τουρκία) 0-1

(35΄ Γκοντό)

Χάμρουν (Μάλτα)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-2

(61΄ Μεϊρέλες, 64΄ Ιζάκε)

Ριέκα (Κροατία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 3-0

(55΄ Αντού Αντζέι, 71΄ Πέτροβιτς, 78΄ Φρουκ)

Κουόπιο (Φινλανδία)- Λοζάνη (Ελβετία) 0-0

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Μάιντς (Γερμανία) 1-1

(41΄πεν. Ισάκ – 28΄ Καουασάκι)

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ)- Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-1

(19΄αυτ. Κούτνι, 73΄ Πόζο – 8΄ Βασούλιν)

Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)- Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-0

(45+5΄πεν. Μπρούνες)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-3

(11΄ Ούτσε, 25΄ Ενκέτια, 37΄ Πίνο)

Ραπίντ Βιένης (Αυστρία)- Ομόνοια (Κύπρος) 0-1

(19΄ Νεοφύτου)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Στρασμπούρ 13

Σαχτάρ Ντόνετσκ 12

Ρακόβ Τσεστόχοβα 11

ΑΕΚ 10

Σαμσουνσπόρ 10

Σπάρτα Πράγας 10

Ράγιο Βαγεκάνο 10

Μάιντς 10

——————–

Κρίσταλ Πάλας 9

ΑΕΚ Λάρνακας 9

Φιορεντίνα 9

Τσέλιε 9

Άλκμααρ 9

Ριέκα 8

Νόα 8

Γιαγκελόνια 8

Ντρίτα 8

Λοζάνη 8

Ομόνοια 8

Λεχ Πόζναν 7

Σκεντίγια 7

Σίγκμα Όλομουτς 7

Κραϊόβα 7

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7

——————–

Κουόπιο 6

Ζρίνσκι Μόσταρ 6

Μπρέινταμπλικ 5

Ντιναμό Κιέβου 3

Χάκεν 3

Λέγκια Βαρσοβίας 3

Χάμρουν Σπάρτανς 3

Σλόβαν Μπρατισλ. 3

Αμπερντίν 2

Σέλμπουρν 1

Σάμροκ Ρόβερς 1