Με γκολ του 20χρονου Δημήτρη Ράλλη, δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, η Γιαγκελόνια αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με τη Ντιναμό Σίτι και προκρίθηκε πανηγυρικά (3-0 το πρώτο ματς) στη league Phase του Conference League.

Η Ομόνοια ανέτρεψε το εις βάρος της 1-2 του πρώτου αγώνα από την Βόλφσμπεργκερ και στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 (κ.αγ. και παράταση 1-0) πήρε το «εισιτήριο» για τη league phase του Conference League.

Μεγάλη έκπληξη από τη Λωζάνη, η οποία νίκησε 1-0 στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας (1-1 το πρώτο ματς) και συνεχίζει στη διοργάνωση, αφήνοντας εκτός τους Τούρκους που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των play off του Conference League:

Ρίγα FC (Λετονία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0 (0-2) (68′ Ιάγκο Σικέιρα)

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-0 (0-1)

Νόα (Αρμενία)-Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) 3-2 (4-1) (17′ Φερέιρα, 20′ Αϊας, 77′ Χαρουτιουνγιάν – 56′ πέν. Μάριν, 76′ Ντούρντοφ)

Ομόνοια (Κύπρος)-Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 5-4 πέν. (κ.αγ. & παρ. 1-0) (1-2) (39′ Σεμέδο)

RFS (Λετονία)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 2-2 (0-1) (17′ πέν. Μάριτς, 87′ Λεμάιτς – 12′ Τιούν, 67′ Πολίτο)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Λωζάνη (Ελβετία) 0-1 (1-1) (45’+1 Μπάτλερ-Οϊεντέτζι)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Γκιορ (Ουγγαρία) 2-0 (1-2) (7′,81′ Εμπουγί)

Κλουζ (Ρουμανία)-Χάκεν (Σουηδία) 1-0 (2-7) (48′ Πάουν)

Κραϊόβα (Ρουμανία)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 3-1 (2-1) (9′ Σισαλντάου, 27′ Μπαϊράμ, 81′ Ενσιμπά – 7′ Σέλκε)

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1 (1-2) (62′ πέν. Κρασνίκι)

Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Ρακόβ (Πολωνία) 1-2 (0-1) (59′ πέν. Βούτοβ – 2′ Μπάραθ, 90’+3 Λόπες)

Άλκμααρ (Ολλανδία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 4-1 (2-0) (3′, 45’+1 Σαντίκ, 6′ Μέερντινκ, 7′ Ζεφουϊκ – 46′ Μπάλα)

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 0-2 (0-1) (10′ Ιοσίνοφ, 21′ Καρνιτσνικ)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Νέμαν (Λευκορωσία) 4-0 (1-0) (64′,89′ Γκαρσία, 65′ Καμέγιο, 81′ Ντε Φρούτος)

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Πολισία (Ουκρανία) 3-2 (3-0) (79′ Ντόντο, 86′ Ρανιέρι, 89′ Τζέκο – 2′ Ναζαρένκο, 14′ Αντριγέφσκι)

Μπρόντμπι (Δανία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 2-3 (0-0) (45’+2 Βας, 85′ Γκρέγκοριτς – 15′,66′ Εμεγκά, 40′ Ντουκουρέ)

ΑΕΚ -Αντερλεχτ (Βέλγιο) 2-0 (1-1) (36′ Κοϊτά, 48′ Κουτέσα)

Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-2 (1-3) (23′ Γουντ, 30′ Κουτ)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1 (0-3) (68′ Μπρέγκου – 79′ Ράλλης)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-3 (1-2) (41′ Νιανγκ – 17′ Κρίστινσον, 59′ Ίνγκβαρσον, 77′ Τόμσεν)

Μάιντς (Γερμανία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 4-1 (1-2) (28′ Μπελ, 43′ Λι Γιάε-Σουνγκ, 44′ Βάιπερ, 58′ Αμίρι – 33′ Ισλάμοβιτς)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) 0-0 (2-1)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 28/8 (2-1)

Σερβέτ (Ελβετία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 28/8 (1-1)