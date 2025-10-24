Το πρώτο μεγάλο «μπαμ» στη League Phase του Conference League είχε χρώμα… κυπριακό! Η ΑΕΚ Λάρνακας έφυγε από το Λονδίνο με απίστευτο «διπλό» 1-0 επί της Κρίσταλ Πάλας, κάνοντας την ποδοσφαιρική Ευρώπη να… παραμιλάει!

Έτσι, η ομάδα του Ιμανόλ Ιντιάκεθ βρίσκεται στην κορυφή με «2 στα 2» μαζί με άλλες πέντε ομάδες.

Η Φιορεντίνα πέρασε από τη Βιέννη εύκολα 3-0 επί της Ραπίντ, η Τσέλιε απέδειξε ότι η νίκη της επί της ΑΕΚ μόνο τυχαία δεν είναι, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Σάμροκ με σούπερ σκόρερ ξανά τον Κοβάτσβεβιτς. Εντυπωσιακή η Σαμσουνσπόρ νίκησε 3-0 τη Ντιναμό Κιέβου στη Σαμψούντα, η Λωζάνη δυσκολεύτηκε (1-0) με αντίπαλο τη Χάμρουν στο Τα’Κάλι της Μάλτας και η Μάιντς επιβλήθηκε -εξίσου δύσκολα- 1-0 της Ζρίνσκι.

Τέλος, η Ρακόβ πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Σίγκμα Όλομουτς με τον Στράτο Σβάρνα να σκοράρει στο τελευταίο λεπτό!

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (11΄,18΄ Κοϊτά, 27΄ Ελίασον, 55΄ Μαρίν, 81΄ Γιόβιτς, 87΄ Κουτέσα)

Άλκμααρ – Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-0 (44΄ Μάινανς)

Χάκεν – Ράγιο Βαγεκάνο 2-2 (41΄ Λίντμπεργκ, 55΄ Μπρούσμπεργκ – 15΄ Άλβαρο Γκαρθία, 90+13΄πεν. Ρατίου)

Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο 0-0

Ντρίτα – Ομόνοια 1-1 (12΄ Μανάι – 45+1΄ Μασούρας)

Σκεντίγια – Σέλμπουρν 1-0 (90+2΄αυτ. Μπάρετ)

Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια 1-1 (79΄ Πανιτσέλι – 53΄ Πόθο)

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λέγκια Βαρσοβίας 1-2 (61΄ Μεϊρέγες – 16΄, 90+4΄ Αουγκουστίνιακ)

Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα 0-3 (9΄ Ντουρ, 48΄ Τζέκο, 89΄ Γκούντμουντσον)

Μάιντς – Ζρίνσκι Μόσταρ 1-0 (24΄ Βάιπερ)

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-1 (51΄ Μπάγιτς)

Χάμρουν – Λωζάνη 0-1 (38΄ Ντιακιτέ)

Ριέκα – Σπάρτα Πράγας διεκόπη

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Λεχ Πόζναν 2-1 (33΄ Γκόμεζ, 88΄ Ρούτγενς – 77΄πεν. Ισάκ)

Σαμσουνσπόρ – Ντιναμό Κιέβου 3-0 (2΄ Μουσάμπα, 33΄ Μουαντιλμτατζί, 62΄ Χόλσε)

Σάμροκ Ρόβερς – Τσέλιε 0-2 (33΄, 40΄ Κοβάτσεβιτς)

Σίγκμα Όλομουτς – Ρακόβ Τσεστόχοβα 1-1 (83΄ Κραλ – 90΄ Σβάρνας)

Κραϊόβα – Νόα 1-1 (38΄ Ετίμ – 74΄ Μουλαχουσεϊνοβιτς)