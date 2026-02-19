Θύμα έκπληξης έπεσε η Άλκμααρ στον πρώτο αγώνα με τη Νόα για τα play-offs του Conference League, στο ένα από τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΑΕΚ #Αλκμααρ #Νοά