Στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 23 Ιουλίου και οι αγώνες ρεβάνς χώρα μια εβδομάδα αργότερα (30/7).

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Πάκσι από την Ουγγαρία.

Τα ζευγάρια:

CHAMPIONS PATH

Ηττημένος του ζευγαριού Μπόρατς (Βοσνία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Ηττημένος του ζευγαριού Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Εγκνατία (Αλβανία)

Ηττημένος του ζευγαριού Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)-Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) – Ηττημένος του ζευγαριού Βίκινγκουρ (Ισλανδία)-Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)

Ηττημένος του ζευγαριού Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) – Ηττημένος του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

Ηττημένος του ζευγαριού Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) – Ηττημένος του ζευγαριού Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)

Ηττημένος του ζευγαριού Φλοριάνα (Μάλτα)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Ηττημένος του ζευγαριού Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Ντρίτα (Κόσοβο)

Ηττημένος του ζευγαριού Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)-Κουόπιο (Φινλανδία) – Ηττημένος του ζευγαριού Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία)-Ρίγα FC (Λετονία)

MAIN PATH

Ριέκα (Κροατία) – Ηττημένος του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)-Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) ή Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

Λουγκάνο (Ελβετία) – Ντουκατζίνι (Κόσοβο)

Ελσίνκι (Φινλανδία) – Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία)

FCSB (Ρουμανία) – Άουντα (Λετονία)

Γκλέντοραν (Βόρεια Ιρλανδία) ή RFS (Λετονία) – Ηττημένος του ζευγαριού Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Βέστρι (Ισλανδία)

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Βαλέτα (Μάλτα)

Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) ή Λιέπαγια (Λετονία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) – Μάρσαξλοκ (Μάλτα) ή Πιούνικ (Αρμενία)

ΓΚΑΪΣ (Σουηδία) – Νόρντζελαντ (Δανία)

Γκέτεμποργκ (Σουηδία) – Κέρναρφον (Ουαλία) ή Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)

Ηττημένος του ζευγαριού Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζίλινα (Σλοβακία) – Κατοβίτσε (Πολωνία)

Βάραζντιν (Κροατία) – Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) ή Βίρτους (Σαν Μαρίνο) – Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Μπράβο (Σλοβενία) – Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) ή Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Ηττημένος του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) – Μπραν (Νορβηγία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Νόμε Κάλιου (Εσθονία) ή Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Βάλουρ (Ισλανδία) – Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) – Νόα (Αρμενία)

Μόντορφ (Λουξεμβούργο) ή Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) – Πέτροβατς (Μαυροβούνιο) ή Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)

Ηττημένος του ζευγαριού Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αλουμίνι (Σλοβενία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) ή Αστάνα (Καζακστάν)

Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία) – Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) ή Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)

Ελμπασάνι (Αλβανία) ή ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) – Σιόν (Ελβετία)

Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) ή Στιάρναν (Ισλανδία) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) ή Ίλβες Τάμπερε (Φινλανδία)

Μάδεργουελ (Σκωτία) – Χάβναρ Μπόλτφελαγκ (Νησιά Φαρόε)

Πανεβέζις (Λιθουανία) – Τόμπολ (Καζακστάν)

Βλάζνια (Αλβανία) ή Μαλισέβα (Κόσοβο) – Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) – Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) ή Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία)

Πάκσι (Ουγγαρία) – Παναθηναϊκός

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) – Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ηττημένος του ζευγαριού Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Άγιαξ (Ολλανδία)

Πολισία (Ουκρανία) – Κοπεγχάγη (Δανία)

Τσερκάσι (Ουκρανία) – Γάνδη (Βέλγιο)

Πένιμποντ (Ουαλία) ή FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Αλασκέρτ (Αρμενία) ή Ελιμάι Σεμέι (Καζακστάν) – Κλουζ (Ρουμανία)

Μποχίμιαν (Ιρλανδία) ή Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ) – Κόνας Κουέι Νόμαντς (Ουαλία) ή Μπαλκάνι (Κόσοβο)

Χέγκελμαν (Λιθουανία) ή Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) – Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) ή Τορπέντο Κουταΐσι (Γεωργία)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) – Μόρναρ (Μαυροβούνιο) ή Ατλέτικ Κλουμπ ντ’Εσκάλδες (Ανδόρα)

Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) – ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Ρούναβικ (Νησιά Φαρόε) ή Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – Κόπερ (Σλοβενία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) – ΟΥΝΑ Στράσεν (Λουξεμβούργο) ή Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)