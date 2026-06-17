Στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 23 Ιουλίου και οι αγώνες ρεβάνς χώρα μια εβδομάδα αργότερα (30/7).
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Πάκσι από την Ουγγαρία.
Τα ζευγάρια:
CHAMPIONS PATH
Ηττημένος του ζευγαριού Μπόρατς (Βοσνία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Ηττημένος του ζευγαριού Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Εγκνατία (Αλβανία)
Ηττημένος του ζευγαριού Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)-Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) – Ηττημένος του ζευγαριού Βίκινγκουρ (Ισλανδία)-Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)
Ηττημένος του ζευγαριού Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) – Ηττημένος του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)
Ηττημένος του ζευγαριού Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) – Ηττημένος του ζευγαριού Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)
Ηττημένος του ζευγαριού Φλοριάνα (Μάλτα)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Ηττημένος του ζευγαριού Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Ντρίτα (Κόσοβο)
Ηττημένος του ζευγαριού Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)-Κουόπιο (Φινλανδία) – Ηττημένος του ζευγαριού Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία)-Ρίγα FC (Λετονία)
MAIN PATH
Ριέκα (Κροατία) – Ηττημένος του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)-Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) ή Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)
Λουγκάνο (Ελβετία) – Ντουκατζίνι (Κόσοβο)
Ελσίνκι (Φινλανδία) – Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία)
FCSB (Ρουμανία) – Άουντα (Λετονία)
Γκλέντοραν (Βόρεια Ιρλανδία) ή RFS (Λετονία) – Ηττημένος του ζευγαριού Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Βέστρι (Ισλανδία)
Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Βαλέτα (Μάλτα)
Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) ή Λιέπαγια (Λετονία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)
Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) – Μάρσαξλοκ (Μάλτα) ή Πιούνικ (Αρμενία)
ΓΚΑΪΣ (Σουηδία) – Νόρντζελαντ (Δανία)
Γκέτεμποργκ (Σουηδία) – Κέρναρφον (Ουαλία) ή Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)
Ηττημένος του ζευγαριού Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζίλινα (Σλοβακία) – Κατοβίτσε (Πολωνία)
Βάραζντιν (Κροατία) – Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)
Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) ή Βίρτους (Σαν Μαρίνο) – Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)
Μπράβο (Σλοβενία) – Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) ή Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)
Ηττημένος του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) – Μπραν (Νορβηγία)
Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Νόμε Κάλιου (Εσθονία) ή Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)
Βάλουρ (Ισλανδία) – Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)
Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) – Νόα (Αρμενία)
Μόντορφ (Λουξεμβούργο) ή Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) – Πέτροβατς (Μαυροβούνιο) ή Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)
Ηττημένος του ζευγαριού Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αλουμίνι (Σλοβενία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) ή Αστάνα (Καζακστάν)
Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία) – Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) ή Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)
Ελμπασάνι (Αλβανία) ή ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) – Σιόν (Ελβετία)
Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) ή Στιάρναν (Ισλανδία) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) ή Ίλβες Τάμπερε (Φινλανδία)
Μάδεργουελ (Σκωτία) – Χάβναρ Μπόλτφελαγκ (Νησιά Φαρόε)
Πανεβέζις (Λιθουανία) – Τόμπολ (Καζακστάν)
Βλάζνια (Αλβανία) ή Μαλισέβα (Κόσοβο) – Χιμπέρνιαν (Σκωτία)
Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) – Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) ή Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία)
Πάκσι (Ουγγαρία) – Παναθηναϊκός
Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) – Μπράγκα (Πορτογαλία)
Ηττημένος του ζευγαριού Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Άγιαξ (Ολλανδία)
Πολισία (Ουκρανία) – Κοπεγχάγη (Δανία)
Τσερκάσι (Ουκρανία) – Γάνδη (Βέλγιο)
Πένιμποντ (Ουαλία) ή FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)
Αλασκέρτ (Αρμενία) ή Ελιμάι Σεμέι (Καζακστάν) – Κλουζ (Ρουμανία)
Μποχίμιαν (Ιρλανδία) ή Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ) – Κόνας Κουέι Νόμαντς (Ουαλία) ή Μπαλκάνι (Κόσοβο)
Χέγκελμαν (Λιθουανία) ή Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) – Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) ή Τορπέντο Κουταΐσι (Γεωργία)
Βαντούζ (Λιχτενστάιν) – Μόρναρ (Μαυροβούνιο) ή Ατλέτικ Κλουμπ ντ’Εσκάλδες (Ανδόρα)
Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) – ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)
Ρούναβικ (Νησιά Φαρόε) ή Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – Κόπερ (Σλοβενία)
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)
Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) – ΟΥΝΑ Στράσεν (Λουξεμβούργο) ή Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)