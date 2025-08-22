Αν και προηγήθηκε στο σκορ, η Ομόνοια ηττήθηκε 2-1 από τη Βολφσμπέργκερ στην Αυστρία, στον πρώτο αγώνα των playoff του Conference League. Η Κυπριακή ομάδα δέχτηκε το δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης (87΄) όμως θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει το σκορ στη ρεβάνς της Λευκωσίας, την επόμενη Πέμπτη (28/8).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στα play off του Conference League:

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Μάιντς (Γερμανία) 2-1 (43΄πεν. Ισλάμοβιτς, 90΄ Σέτερ – 26΄ Αμίρι)

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – RFS (Λετονία) 1-0 (55΄ Τιουνέ) Γκιορ (Ουγγαρία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-1 (46΄,82΄ Γκάβριτς – 61΄ Βούρμπραντ)

Χάκεν (Σουηδία) – Κλουζ (Ρουμανία) 7-2 (2΄,34΄ Γκούσταφσον, 18΄ Άντερσεν, 24΄ Σβάνμπεκ, 49΄ Μπρούσμπεργκ, 61΄,70΄ Ντέμπε – 38΄ Κορένιτσα, 50′ Κορντέα)

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) – Ομόνοια (Κύπρος) 2-1 (30΄ Νουαϊγου, 87΄ Ζούκιτς – 15΄ Κουλιμπαλί)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-2 (87΄ Εμποσέλε – 45+2΄ Τσικαλντάου, 61΄ Μόρα)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Ρίγα FC (Λετονία) 2-0 (22΄ Κούχτα, 90΄ Ραχμάνι)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 2-1 (31΄ Βαλγκέιρσον, 55΄πεν. Τόμσεν – 11΄πεν. Σκαπίνι)

Ντρίτα (Κόσοβο) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 2-1 (30΄ Νταμπικάι, 80΄πεν. Κρασνίκι – 64΄ Μπουχ)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Αλκμααρ (Ολλανδία) 0-2 (56΄ Σαντίκ, 62΄ Πάροτ)

Τσέλιε (Σλοβενία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-0 (8΄αυτ. Χάλους)

Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) – Νόα (Αρμενία) 1-4 (56΄ Ντούρντοφ – 36΄ Γιάκολις, 39΄,52΄πεν.,64΄ Ομάρ)

Νέμαν (Λευκορωσία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1 (77΄ Αλβάρο Γκαρθία)

Πολισία (Ουκρανία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3 (8΄αυτ. Κούντρικ, 32΄ Γκόσενς, 69΄ Γκούντμουντσον)

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρόντμπι (Δανία) 0-0

Αντερλεχτ (Βέλγιο) – ΑΕΚ 1-1 (21΄ Ντόλμπεργκ – 74΄ Ελίασον)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Σερβέτ (Ελβετία) 1-1 (73΄ Μπόνταρ – 8΄ Φόμπα)

Λοζάνη (Ελβετία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-1 (83΄ Όκο – 45΄ Ρασίτσα)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 3-0 (12΄ Ιμάθ, 34΄ Πουλουλού, 50΄ Βοϊτουσεκ)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία) 3-1 (45+1΄πεν. Γουντ, 46΄ Οντουμπέκο, 77΄ Κάφρι – 53΄ Όφορντ)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 1-0 (54΄ Ματετά)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 1-2 (86΄ Μάλιγκαν – 35΄πεν. Νσαμέ, 45+3΄ Βζόλεκ)

Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία) 1-0 (28΄ Πιένκο)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-2 (20΄ Βινίσιους Λόπες – 43΄ Γκραντ, 64΄ Μαντρόιου)

Οι ρεβάνς θα γίνουν 27 και 28 Αυγούστου.