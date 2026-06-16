Ξεκίνησε η έκτη σεζόν του Conference League, με την κλήρωση για τον 1ο προκριματικό γύρο της σεζόν 2026/27, με προορισμό τις 2 Ιουνίου 2027 και την Κωνσταντινούπολη.

Στον 1ο προκριματικό γύρο συμμετέχουν 52 ομάδες, ενώ στο 2ο προκριματικό γύρο 98 ομάδες χωρισμένες σε δύο μονοπάτια.

Στο μονοπάτι πρωταθλητών (Champions Path) με 12 ομάδες, καθώς μεταφέρονται αποκλεισμένοι από τις προκριματικές φάσεις του Champions League και το μονοπάτι πρωταθλήματος με 86 ομάδες.

Πρόκειται για τους 26 που προκρίθηκαν από τον 1ο γύρο του Conference, τους 6 αποκλεισμένους από τον 1ο γύρο του Europa League και τις 54 ομάδες που ξεκινούν απευθείας.

Τα ζευγάρια:

Κόναχς Κουέι (Ουαλία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο)

Μποέμιανς (Ιρλανδία) – Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) -Αστάνα (Καζακστάν)

Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία) -Μιλσάμι (Μολδαβία)

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) -Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία)

Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) -Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)- Ίλβες (Φινλανδία)

Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) -Λιέπαγια (Λετονία)

Μόντορφ (Λουξεμβούργο) -Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Μόρναρ (Μαυροβούνιο) -Ατλέτικ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Γκλεντόραν (Βόρεια Ιρλανδία)-RFS (Λετονία)

Ελμπασάνι (Αλβανία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

Πέτροβατς (Μαυροβούνιο)-Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)

Μαρσασλόκ (Μάλτα)- Πιούνικ (Αρμενία)

Κέρναρφον (Ουαλία) -Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)

Χέγκελμαν (Λιθουανία) -Πάιντε (Εσθονία)

Αλασκέρτ (Αρμενία) -Ελιμάι (Καζακστάν)

Βίκινγκουρ (Ισλανδία) -Στιάρναν (Ισλανδία)

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) -Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Σαράγεβο (Βοσνία) -Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) -Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Νέμε Κάλιου (Εσθονία)-Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Πένιμποντ (Ουαλία) -Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)

Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) -Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)

ΟΥΝΑ Στράσεν (Λουξεμβούργο) -Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)

Βλαζνία (Αλβανία)-Μαλισέβα (Κόσοβο)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 9 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 16 Ιουλίου 2026

Οι ημερομηνίες:

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9&16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23&30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου

League Phase 28 Αυγούστου 15 Οκτωβρίου –17 Δεκεμβρίου

Νοκ άουτ Playoffs 15 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των “16” 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου&6 Μαΐου

Τελικός-2 Ιουνίου 2027 (Κωνσταντινούπολη)