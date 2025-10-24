Ολοκληρώθηκε το… περιπετειώδες παιχνίδι της Ριέκα με τη Σπάρτα Πράγας, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με την κροατική ομάδα να αναδεικνύεται νικήτρια με σκορ 1-0.

Η αναμέτρηση άρχισε κανονικά χθες το απόγευμα (23/10, 19:45), διακόπηκε μετά από περίπου δώδεκα λεπτά λόγω καταιγίδας, ξανάρχισε στις 22:00, για να διακοπεί οριστικά στο ημίχρονο, καθώς οι καιρικές συνθήκες κρίθηκαν απαγορευτικές.

Το β΄ μέρος έγινε σήμερα και οι γηπεδούχοι, χάρη σε τέρμα του Ντανιέλ Αντού-Ατζέι στο 75΄, πήραν τη νίκη και τους πρώτους βαθμούς τους στη φετινή διοργάνωση, υποχρεώνοντας την τσεχική ομάδα στην πρώτη ήττα της.