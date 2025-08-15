Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του Γ΄ προκριματικού γύρου του Conference League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Βίκινγκ (Νορβηγία) 1-1 (1-3)

Αστάνα (Καζακστάν)-Λοζάνη (Ελβετία) 0-2 (1-3)

Αραράτ (Αρμενία) -Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2 (1-4)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 0-2 (0-1)

Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 1-3 παρ.(3-2)

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1 (0-3)

Ομόνοια (Κύπρος)-Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν) 5-0 (4-0)

Γκιορ (Ουγγαρία)-ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) 2-0 (1-2)

Πάκσι (Ουγγαρία)-Πολισία (Ουκρανία) 2-1 (0-3)

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 0-1 (0-0)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Αλκμααρ (Ολλανδία) 0-1 (0-3)

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Ρίγα FC (Λετονία) 3-1 (0-3)

Μπρόντμπι (Δανία)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 4-0 (0-3)

Αρντά Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία) 2-0 (1-0)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Λουγκάνο (Ελβετία) 2-4 (5-0)

Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 5-4 πέν (0-2)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Άρης Λεμεσού (Κύπρος) 3-1 παρ.(2-2)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-2 (1-0)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 3-2 (4-1)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Σίλκεμποργκ (Δανία) 2-2 (1-0)

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 4-3 παρ.(0-3)

Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) 2-0 (1-2)

Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 4-5 πέν.(2-2)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 3-1 παρ.(1-2)

Εγκνατία (Αλβανία)-Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) 2-4 παρ.(0-0)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) 3-0 (2-3)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 0-0 (3-0)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο) 4-0 (0-1)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 2-3 παρ.(2-0)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-1 (3-4)

 

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PLAY OFF ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE

CHAMPIONS PATH

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – RFS (Λετονία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Ντρίτα (Κόσοβο) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Νόα (Αρμενία)

MAIN PATH

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρόντμπι (Δανία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Σερβέτ (Ελβετία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)

Τσέλιε (Σλοβενία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Αλκμααρ (Ολλανδία)

Πολισία (Ουκρανία) – Φιορεντίνα (Ιταλία)

Γκιορ (Ουγγαρία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)

Λοζάνη (Ελβετία) – Μπεσίκτας (Τουρκία)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Μάιντς (Γερμανία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Ρίγα FC (Λετονία)

Χάκεν (Σουηδία) – Κλουζ (Ρουμανία))

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) – Ομόνοια (Κύπρος)

 

 

 

