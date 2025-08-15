Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του Γ΄ προκριματικού γύρου του Conference League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων)
Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Βίκινγκ (Νορβηγία) 1-1 (1-3)
Αστάνα (Καζακστάν)-Λοζάνη (Ελβετία) 0-2 (1-3)
Αραράτ (Αρμενία) -Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2 (1-4)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 0-2 (0-1)
Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 1-3 παρ.(3-2)
Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1 (0-3)
Ομόνοια (Κύπρος)-Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν) 5-0 (4-0)
Γκιορ (Ουγγαρία)-ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) 2-0 (1-2)
Πάκσι (Ουγγαρία)-Πολισία (Ουκρανία) 2-1 (0-3)
Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 0-1 (0-0)
Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Αλκμααρ (Ολλανδία) 0-1 (0-3)
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Ρίγα FC (Λετονία) 3-1 (0-3)
Μπρόντμπι (Δανία)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 4-0 (0-3)
Αρντά Καρντζαλί (Βουλγαρία)-Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία) 2-0 (1-0)
Τσέλιε (Σλοβενία)-Λουγκάνο (Ελβετία) 2-4 (5-0)
Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 5-4 πέν (0-2)
ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Άρης Λεμεσού (Κύπρος) 3-1 παρ.(2-2)
Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-2 (1-0)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 3-2 (4-1)
Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Σίλκεμποργκ (Δανία) 2-2 (1-0)
Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 4-3 παρ.(0-3)
Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) 2-0 (1-2)
Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 4-5 πέν.(2-2)
Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 3-1 παρ.(1-2)
Εγκνατία (Αλβανία)-Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) 2-4 παρ.(0-0)
Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) 3-0 (2-3)
Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 0-0 (3-0)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Μπαλκάνι (Κόσοβο) 4-0 (0-1)
Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 2-3 παρ.(2-0)
Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-1 (3-4)
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PLAY OFF ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE
CHAMPIONS PATH
Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – RFS (Λετονία)
Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)
Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο)
Ντρίτα (Κόσοβο) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)
Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Νόα (Αρμενία)
MAIN PATH
Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρόντμπι (Δανία)
Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Σερβέτ (Ελβετία)
Άντερλεχτ (Βέλγιο) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)
Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)
Τσέλιε (Σλοβενία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)
Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)
Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Αλκμααρ (Ολλανδία)
Πολισία (Ουκρανία) – Φιορεντίνα (Ιταλία)
Γκιορ (Ουγγαρία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)
Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)
Λοζάνη (Ελβετία) – Μπεσίκτας (Τουρκία)
Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Μάιντς (Γερμανία)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Ρίγα FC (Λετονία)
Χάκεν (Σουηδία) – Κλουζ (Ρουμανία))
Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) – Ομόνοια (Κύπρος)