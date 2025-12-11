Με την επική ανατροπή (2-1) που πραγματοποίησε η ΑΕΚ στη Σαμσούντα αναρριχήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, έχοντας ακόμη τρεις… συγκάτοικους.

Κι αυτό διότι εκτός απ’ την τουρκική ομάδα που έμεινε στους 10 βαθμούς και την Στρασμπούρ που θα παίξει στην έδρα της Αμπερντίν στις 22:00 της Πέμπτης (11/12), στο ρετιρέ ανέβηκαν και οι Σπάρτα Πράγας και Ράγιο Βαγεκάνο.

Οι Τσέχοι έφυγαν με μεγάλο διπλό απ’ την έδρα της Κραϊόβα με 2-1 χάρις σε ένα γκολ του Ράιντς στο 89′, ενώ η Ράγιο «απέδρασε» με το διπλό απ’ την έδρα της Γιαγκελόνια με τα τέρματα των Καμέγιο και Πάχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 11/12

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 3-1

(35′ Μαργκέιρσον, 74′ Όμαρσον, 90’+2′ Γιόνσον – 32′ Μπερκ)

Ντρίτα (Κόσοβο)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-3

(17′ Μιγνάνς, 58′ Γένσεν, 90′ Σαντίκ)

Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-1

(18′ Κεν, 74′ Γκούντμουντσον – 55′ Μιχαϊλένκο)

Χάκεν (Σουηδία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 1-1

(90’+4′ Χάμαρ – 65′ Μιραμόν)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-2

(44′ Ιμάζ – 6′ Καμέγιο, 60′ Πάχα)

Νόα (Αρμενία)- Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1

(57′ Μαέους Αϊάς, 84′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 3′ Ράγιοβιτς)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-2

(4′ αυτ. Μουκουντί – 52′ Μαρίν, 63′ Κοϊτά)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-0

(33′ Λατίφι, 45’+1′ Σπαχιού)

Κραϊόβα (Ρουμανία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2

(79′ Ενσιμπά – 50′ Ραχμάνι, 89′ Ράινς)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Στρασμπούρ (Τουρκία) 22:00

Χάμρουν (Μάλτα)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 22:00

Κουόπιο (Φινλανδία)- Λοζάνη (Ελβετία) 22:00

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Μάιντς (Γερμανία) 22:00

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ)- Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 22:00

Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)- Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 22:00

Ριέκα (Κροατία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 22:00

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)- Ομόνοια (Κύπρος) 22:00

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

ΑΕΚ 10 -5αγ.

Σαμσουνσπόρ 10 -5αγ.

Σπάρτα Πράγας 10 -5αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 10 -5αγ.

Στρασμπούρ 10

ΑΕΚ Λάρνακας 9 -5αγ.

Φιορεντίνα 9 -5αγ.

Τσέλιε 9

——————–

Σαχτάρ Ντόνετσκ 9

Μάιντς 9

Άλκμααρ 9 -5αγ.

Ρακόβ Τσεστόχοβα 8

Νόα 8 -5αγ.

Γιαγκελόνια 8 -5αγ.

Ντρίτα 8 -5αγ.

Λοζάνη 7

——————–

Σίγκμα Όλομουτς 7

Σκεντίγια 7 -5αγ.

Κραϊόβα 7 -5αγ.

Λεχ Πόζναν 6

Κρίσταλ Πάλας 6

Ζρίνσκι Μόσταρ 6

Ομόνοια 5

Κουόπιο 5

———————

Ριέκα 5

Μπρέινταμπλικ 5 -5αγ.

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4

Ντιναμό Κιέβου 3 -5αγ.

Χάκεν 3 -5αγ.

Λέγκια Βαρσοβίας 3 -5αγ.

Χάμρουν Σπάρτανς 3

Σλόβαν Μπρατισλ. 3 -5αγ.

Αμπερντίν 2

Σέλμπουρν 1

Σάμροκ Ρόβερς 1 -5αγ.

Ραπίντ Βιέννης 0