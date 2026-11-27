Η Αταλάντα και η Τραμπζονσπόρ πανηγύρισαν με ανατροπή στους εκτός έδρας αγώνες τους με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντίστοιχα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Μεγάλο «διπλό» που την κράτησε εντός οκτάδας πήρε και η Σιντ Τρουιντέν απέναντι στην Χάιντουκ, ενώ η Φράιμπουργκ έφτασε σε ένα τεράστιο τρίποντο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με το αυτογκόλ του Γκίντερ, που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 απέναντι στην Τβέντε.

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