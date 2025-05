Τσέλσι και Μπέτις θ’ αναμετρηθούν στον τελικό του Conference League στο Βρότσλαβ (22:00, COSMOTE SPORT 1 HD, ANT1) της Πολωνίας, σε μια προσπάθεια να κατακτήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Πάντως από την Τρίτη (27/5) οι οπαδοί των δύο ομάδων «ξεκίνησαν» νωρίτερα το ματς, καθώς συνεπλάκησαν στους δρόμους της πολωνικής πόλης, προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα και αυτοκίνητα, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε τις ειδικές δυνάμεις ασφαλείας για να επαναφέρει την τάξη στους δρόμους.

Οι συμπλοκές ξέσπασαν έξω από μπαρ στο κέντρο της πόλης, με καρέκλες και αντικείμενα να εκτοξεύονται, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τα πλήθη και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

