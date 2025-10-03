Με μία πολύ σπουδαία νίκη για το κυπριακό ποδόσφαιρο, άνοιξε η αυλαία της League phase του Conference League. Η ΑΕΚ Λάρνακας διέλυσε 4-0 στην «ΑΕΚ Αρένα» την Άλκμααρ ξεκινώντας με τον ιδανικό τρόπο τη διοργάνωση.

Καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, έπαιξε το γεγονός ότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα σχεδόν σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού λόγω αποβολής του Πενέτρα με απευθείας κόκκινη, μόλις στο 2ο λεπτό.

Ένα πολύτιμο τρίποντο πανηγύρισε και η Ρακόφ, η οποία επιβλήθηκε 2-0 της Κραϊόβα με τον Στράτο Σβάρνα να παίζει 90 λεπτά και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο να μένει στον πάγκο.

Επίσης, η νεανική Στρασμπούρ παρέταξε 11άδα με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών (!), αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να φύγει από την Μπρατισλάβα με νίκη 2-1 επί της Σλόβαν.

Στο μεταξύ, με την έναρξη της League Phase, η Κρίσταλ Πάλας επιβεβαίωσε τη φήμη που τη συνοδεύει, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Οι Λονδρέζοι του Όλιβερ Γκλάσνερ, με μια πειστική εμφάνιση, επικράτησαν 2-0 της Ντιναμό Κιέβου, τυπικά γηπεδούχουθ στο Λιούμπιν της Πολωνίας.

Η Ομόνοια «λύγισε» στη Λευκωσία με αντίπαλο τη Μάιντς (0-1), από ένα πέναλτι 15 λεπτά πριν από το τέλος, ενώ η Νόα που την προηγούμενη σεζόν είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, ξεκίνησε με νίκη 1-0 επί της Ριέκα.

Η Ζρίνσκι Μόσταρ πέτυχε το σκορ της ημέρας εναντίον της αδύναμης Λίνκολν από το Γιβραλτάρ, 5-0 με πέντε διαφορετικούς σκόρερ, ενώ εντυπωσίασε η Λεχ Πόζναν με το επιβλητικό 4-1 επί της Ραπίντ Βιένης.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-2

(31΄ Μουνιόθ, 58΄ Ενκέτια)

Λωζάνη (Ελβετία) – Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 3-0

(7΄ Λεκουεϊρι, 11΄ Μπάιρ, 33΄ Ντιακιτέ)

Νόα (Αρμενία) – Ριέκα (Κροατία) 1-0

(6΄ Μουλαχουσέινοβιτς)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 5-0

(12΄ Μπίμπλιγια, 22΄ Ντουϊμοβιτς, 40΄ Γιακόβλιεβιτς,

69΄ Ντάμασκαν, 85΄ Μίκιτς)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 1-0

(57΄ Ιμάθ)

Κουόπιο (Φινλανδία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 1-1

(74΄ Πάρζιζεκ – 80΄ Νταμπικάι)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 4-1

(13΄ Πάλμα, 21΄ Ίσακ, 45+2΄ Ισμαχέλ, 77΄ Μπένγκτσον –

64΄ Ραντούλοβιτς)

Ομόνοια (Κύπρος)- Μάιντς (Γερμανία) 0-1

(75΄πεν. Αμίρι)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) – Σκεντίγια (Σκόπια) 2-0

(28΄ Ουνάι Λόπεθ, 31΄ Φραν Πέρεθ)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 4-1

(33΄ Σάντιλεκ, 44΄ Σούχομελ, 50΄ Σόρενσεν, 90΄ Χαράσλιν

– 82΄ Μαντρόιου)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Άλκμααρ (Ολλανδία) 4-0

(25΄ Ρούμπιο, 54΄ Μπάγιτς, 73΄ Ιβάνοβιτς, 83΄ Ροντέν)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-3

(8΄πεν. Κάρλσον, 69΄ Ντέβλιν – 38΄ Ναζαρίνα, 54΄ Φερέιρα,

59΄ Ενρίκε)

Φιορεντίνα (Ιταλία) – Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-0

(27΄ Πίκολι, 90+5΄ Ντουρ)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 0-1

(10΄ Μουσάμπα)

Τσέλιε (Σλοβενία) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1

(34΄,55΄,80΄ Κοβάτσεβιτς – 7΄ Κουτέσα)

Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Κραϊόβα (Ρουμανία) 2-0

(47΄ Πιένκο, 80΄ Ρέπκα)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Χάκεν (Σουηδία) 0-0

Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

(64΄ Ραχίμ – 26΄αυτ. Γιρατζάνγκ, 41΄ Ουαταρά)