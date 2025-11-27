Την πρώτη νίκη της στη League Phase του εφετινού Conference League πανηγύρισε η Ομόνοια, επικρατώντας της Ντινάμο Κιέβου με 2-0 στο νέο «Γ.Σ.Π.» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και «μπήκε» στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Η κυπριακή ομάδα κυριάρχησε και στα δύο ημίχρονα και χάρις στα γκολ των Σεμέδο (34′ πέναλτι) και Νεοφύτου (59′) πήρε μία σπουδαία νίκη που κρατάει «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση.

Εντυπωσιακή ήταν η «ελληνική» Ρακόβ, που συνέτριψε την ουραγό Ραπίντ με 4-1 στην Πολωνία, έχοντας τον Στέφανο Σβάρνα στο βασικό της σχήμα και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, ως πρώτη αλλαγή στο 46ο λεπτό. Τέλος στο σερί νικών της Τσέλιε έβαλε η Σίγκμα Όλομουτς, επικρατώντας με 2-1, ενώ πολύ σημαντική νίκη πήρε και η Κραϊόβα απέναντι στη γερμανική Μάιντς με 1-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League έχει ως εξής:

Πέμπτη 27/11

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 2-0 (70′ Ντε Βιτ, 87′ Γένσεν)

Χάμρουν (Μάλτα)- Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 3-1 (65′ Ελ Φανίς, 74′ Σμάιλαγκιτς, 87′ Τσοριτς – 57′ Λόπες)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Λοζάνη (Ελβετία) 2-0 (67′ Ισμαχίλ, 90’+5′ Αγκνέρο)

Ομόνοια (Κύπρος)- Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (34′ πέν. Σεμέδο, 59′ Νεοφύτου)

Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 4-1 (27′ πέν. Μπρούνες, 40′, 51′, 53′ Ντιαμπί-Φαντιγκά – 75′ Αντίστε)

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) – Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1 (8′, 42′ Γκάλι – 29′ Βίντοβιτς)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 2-1 (49′ Κάσια, 52′ Γίραγιανγκ- 24′ Πέρεζ)

Κραϊόβα (Ρουμανία)- Μάιντς (Γερμανία) 1-0 (67′ πέν. Αλ Χαμλαουί)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)- Χάκεν (Σουηδία) 2-1 (78’Κουζέ, 82′ Μπιλμπίγια – 40′ Άντερσεν)

Αμπερντίν (Σκωτία)- Νόα (Αρμενία) 22:00

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 22:00

Ντρίτα (Κόσοβο)- Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 22:00

Φιορεντίνα (Ιταλία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 22:00

Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Κουόπιο (Φινλανδία) 22:00

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 22:00

Ριέκα (Κροατία)- ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 22:00

Σάμροκ Ρόβερς Ιρλανδία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 22:00

Στρασμπούρ (Γαλλία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 22:00