Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της League Phase στο Conference League.
Αναλυτικά:
1η αγωνιστική
2 Οκτωβρίου
18:45 Ντιναμό Κιέβου – Κρίσταλ Πάλας
18:45 Λοζάνη – Μπρέινταμπλικ
18:45 Νόα – Ριέκα
18:45 Ζρίνσκι Μόσταρ – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς
18:45 Γιαγκελόνια – Χάμρουν
18:45 Λεχ Πόζναν – Ραπίντ Βιένης
18:45 Κουόπιο – Ντρίτα
18:45 Ομόνοια – Μάιντς
18:45 Ράγιο Βαγεκάνο – Σκεντίγια
21:00 Αμπερντίν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
21:00 Σπάρτα Πράγας – Σάμροκ Ρόβερς
21:00 Φιορεντίνα – Σίγκμα Όλομουτς
21:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ
21:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σαμσουνσπόρ
21:00 Τσέλιε – ΑΕΚ
21:00 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Κραϊόβα
21:00 Σέλμπουρν – Χάκεν
21:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στρασμπούρ
2η αγωνιστική
23 Οκτωβρίου
18:45 ΑΕΚ – Αμπερντίν
18:45 Χάκεν – Ράγιο Βαγεκάνο
18:45 Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο
18:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λέγκια Βαρσοβίας
18:45 Ντρίτα – Ομόνοια
18:45 Ριέκα – Σπάρτα Πράγας
18:45 Σκεντίγια – Σέλμπουρν
18:45 Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια
18:45 Ραπίντ Βιένης – Φιορεντίνα
21:00 Μάιντς – Ζρίνσκι Μόσταρ
21:00 Άλκμααρ – Σλόβαν Μπρατισλάβας
21:00 Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
21:00 Χάμρουν – Λοζάνη
21:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Λεχ Πόζναν
21:00 Σαμσουνσπόρ – Ντιναμό Κιέβου
21:00 Σάμροκ Ρόβερς – Τσέλιε
21:00 Σίγκμα Όλομουτς – – Ρακόβ Τσεστόχοβα
21:00 Κραϊόβα – Νόα
3η αγωνιστική
6 Νοεμβρίου
Μάιντς – Φιορεντίνα
18:45 Σπάρτα Πράγας – Ρακόβ Τσεστόχοβα
18:45 ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
18:45 ΑΕΚ Λάρνακας – Αμπερντίν
18:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Μπρέινταμπλικ
18:45 Νόα – Σίγκμα Όλομουτς
18:45 Κουόπιο – Σλόβαν Μπρατισλάβας
18:45 Τσέλιε – Λέγκια Βαρσοβίας
18:45 Σαμσουνσπόρ – Χάμρουν
21:00 Χάκεν – Στρασμπούρ
21:00 Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ
21:00 Λοζάνη – Ομόνοια
21:00 Ντιναμό Κιέβου – Ζρίνσκι Μόσταρ
21:00 Σκεντίγια – Γιαγκελόνια
21:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Ριέκα
21:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Λεχ Πόζναν
21:00 Σέλμπουρν – Ντρίτα
21:00 Ραπίντ Βιένης – Κραϊόβα
4η αγωνιστική
27 Νοεμβρίου
18:45 Άλκμααρ – Σέλμπουρν
18:45 Χάμρουν – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς
18:45 Ζρίνσκι Μόσταρ – Χάκεν
18:45 Λεχ Πόζναν – Λοζάνη
18:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
18:45 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ραπίντ Βιένης
18:45 Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε
18:45 Κραϊόβα – Μάιντς
18:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγεκάνο
21:00 Αμπερντίν – Νόα
21:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ
21:00 Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ
21:00 Ντρίτα – Σκεντίγια
21:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας
21:00 Γιαγκελόνια – Κουόπιο
21:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας
21:00 Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας
21:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ
5η αγωνιστική
11 Δεκεμβρίου
Φιορεντίνα – Ντιναμό Κιέβου
18:45 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας
18:45 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς
18:45 Ντρίτα – Άλκμααρ
18:45 Νόα – Λέγκια Βαρσοβίας
18:45 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγεκάνο
18:45 Σκεντίγια – Σλόβαν Μπρατισλάβας
18:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
18:45 Κραϊόβα – Σπάρτα Πράγας
21:00 Αμπερντίν – Στρασμπούρ
21:00 Χάμρουν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
21:00 Ριέκα – Τσέλιε
21:00 Λεχ Πόζναν – Μάιντς
21:00 Κουόπιο – Λοζάνη
21:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Σίγκμα Όλομουτς
21:00 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ζρίνσκι Μόσταρ
21:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας
21:00 Ραπίντ Βιένης – Ομόνοια
6η αγωνιστική
18 Δεκεμβρίου
21:00 Μάιντς – Σαμσουνσπόρ
21:00 Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν
21:00 ΑΕΚ – Κραϊόβα
21:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
21:00 Άλκμααρ – Γιαγκελόνια
21:00 Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο
21:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
21:00 Ντιναμό Κιέβου – Νόα
21:00 Λοζάνη – Φιορεντίνα
21:00 Ζρίνσκι Μόσταρ – Ραπίντ Βιένης
21:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς
21:00 Τσέλιε – Σέλμπουρν
21:00 Ομόνοια – Ρακόβ Τσεστόχοβα
21:00 Στρασμπούρ – Μπρέινταμπλικ
21:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Ντρίτα
21:00 Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν
21:00 Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν
21:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Χάκεν