Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της League Phase στο Conference League.

Αναλυτικά:

1η αγωνιστική

2 Οκτωβρίου

18:45 Ντιναμό Κιέβου – Κρίσταλ Πάλας

18:45 Λοζάνη – Μπρέινταμπλικ

18:45 Νόα – Ριέκα

18:45 Ζρίνσκι Μόσταρ – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς

18:45 Γιαγκελόνια – Χάμρουν

18:45 Λεχ Πόζναν – Ραπίντ Βιένης

18:45 Κουόπιο – Ντρίτα

18:45 Ομόνοια – Μάιντς

18:45 Ράγιο Βαγεκάνο – Σκεντίγια

21:00 Αμπερντίν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

21:00 Σπάρτα Πράγας – Σάμροκ Ρόβερς

21:00 Φιορεντίνα – Σίγκμα Όλομουτς

21:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ

21:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σαμσουνσπόρ

21:00 Τσέλιε – ΑΕΚ

21:00 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Κραϊόβα

21:00 Σέλμπουρν – Χάκεν

21:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στρασμπούρ

2η αγωνιστική

23 Οκτωβρίου

18:45 ΑΕΚ – Αμπερντίν

18:45 Χάκεν – Ράγιο Βαγεκάνο

18:45 Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο

18:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λέγκια Βαρσοβίας

18:45 Ντρίτα – Ομόνοια

18:45 Ριέκα – Σπάρτα Πράγας

18:45 Σκεντίγια – Σέλμπουρν

18:45 Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια

18:45 Ραπίντ Βιένης – Φιορεντίνα

21:00 Μάιντς – Ζρίνσκι Μόσταρ

21:00 Άλκμααρ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

21:00 Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

21:00 Χάμρουν – Λοζάνη

21:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Λεχ Πόζναν

21:00 Σαμσουνσπόρ – Ντιναμό Κιέβου

21:00 Σάμροκ Ρόβερς – Τσέλιε

21:00 Σίγκμα Όλομουτς – – Ρακόβ Τσεστόχοβα

21:00 Κραϊόβα – Νόα

3η αγωνιστική

6 Νοεμβρίου

Μάιντς – Φιορεντίνα

18:45 Σπάρτα Πράγας – Ρακόβ Τσεστόχοβα

18:45 ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

18:45 ΑΕΚ Λάρνακας – Αμπερντίν

18:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Μπρέινταμπλικ

18:45 Νόα – Σίγκμα Όλομουτς

18:45 Κουόπιο – Σλόβαν Μπρατισλάβας

18:45 Τσέλιε – Λέγκια Βαρσοβίας

18:45 Σαμσουνσπόρ – Χάμρουν

21:00 Χάκεν – Στρασμπούρ

21:00 Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ

21:00 Λοζάνη – Ομόνοια

21:00 Ντιναμό Κιέβου – Ζρίνσκι Μόσταρ

21:00 Σκεντίγια – Γιαγκελόνια

21:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Ριέκα

21:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Λεχ Πόζναν

21:00 Σέλμπουρν – Ντρίτα

21:00 Ραπίντ Βιένης – Κραϊόβα

4η αγωνιστική

27 Νοεμβρίου

18:45 Άλκμααρ – Σέλμπουρν

18:45 Χάμρουν – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς

18:45 Ζρίνσκι Μόσταρ – Χάκεν

18:45 Λεχ Πόζναν – Λοζάνη

18:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

18:45 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ραπίντ Βιένης

18:45 Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε

18:45 Κραϊόβα – Μάιντς

18:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγεκάνο

21:00 Αμπερντίν – Νόα

21:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ

21:00 Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ

21:00 Ντρίτα – Σκεντίγια

21:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας

21:00 Γιαγκελόνια – Κουόπιο

21:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας

21:00 Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας

21:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ

5η αγωνιστική

11 Δεκεμβρίου

Φιορεντίνα – Ντιναμό Κιέβου

18:45 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας

18:45 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς

18:45 Ντρίτα – Άλκμααρ

18:45 Νόα – Λέγκια Βαρσοβίας

18:45 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγεκάνο

18:45 Σκεντίγια – Σλόβαν Μπρατισλάβας

18:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

18:45 Κραϊόβα – Σπάρτα Πράγας

21:00 Αμπερντίν – Στρασμπούρ

21:00 Χάμρουν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

21:00 Ριέκα – Τσέλιε

21:00 Λεχ Πόζναν – Μάιντς

21:00 Κουόπιο – Λοζάνη

21:00 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Σίγκμα Όλομουτς

21:00 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ζρίνσκι Μόσταρ

21:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας

21:00 Ραπίντ Βιένης – Ομόνοια

6η αγωνιστική

18 Δεκεμβρίου

21:00 Μάιντς – Σαμσουνσπόρ

21:00 Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν

21:00 ΑΕΚ – Κραϊόβα

21:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

21:00 Άλκμααρ – Γιαγκελόνια

21:00 Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο

21:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

21:00 Ντιναμό Κιέβου – Νόα

21:00 Λοζάνη – Φιορεντίνα

21:00 Ζρίνσκι Μόσταρ – Ραπίντ Βιένης

21:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς

21:00 Τσέλιε – Σέλμπουρν

21:00 Ομόνοια – Ρακόβ Τσεστόχοβα

21:00 Στρασμπούρ – Μπρέινταμπλικ

21:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Ντρίτα

21:00 Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν

21:00 Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν

21:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Χάκεν

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Conference League #League Phase