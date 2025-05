Νέες συμπλοκές στα στενά και τις πλατείες του Βρότσλαβ, σημειώθηκαν σήμερα λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού του Conference League, ανάμεσα στην Μπέτις και την Τσέλσι. Οι οπαδοί των δύο ομάδων… συναντήθηκαν εκ νέου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συμπλοκές, με ανταλλαγή αντικειμένων και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Τα βίντεο που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά των εκτρόπων που δημιούργησαν οι Βρετανοί -κυρίως- αλλά και οι Ισπανοί οπαδοί, στα στενά του Βρότσλαβ, με τις αστυνομικές Αρχές να χρησιμοποιούν ακόμη και το ειδικό όχημα με το κανόνι εκτόξευσης νερού, (σ.σ. την γνωστή μας Αύρα) για να κατευνάσουν την ένταση και να τους διαλύσουν απομακρύνοντας τους.

Chelsea and Betis fans CLASH in explosive scenes! 😳 pic.twitter.com/va5nQCCusb — The Sun – Chelsea (@SunChelsea) May 28, 2025

Getting hairy in Wroclaw. Polish police fired water canon on Chelsea fans near central square. Had to duck at the end of this video as a bottle was thrown by a Real Betis supporter. Stay safe all pic.twitter.com/FPJMYJvVEH — Kieran Gill (@kierangill_DM) May 28, 2025

Προειδοποίηση Τουσκ:«Μηδενική ανοχή στη βία, η αστυνομία θα είναι ακόμη πιο αδίστακτη»

Οι πολωνικές αρχές προειδοποίησαν ότι θα καταπολεμήσουν σκληρά τη βία, μετά τα επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της Τσέλσι και της Μπέτις που ξεκίνησαν χθες και συνεχίστηκαν σήμερα, στους δρόμους το Βρότσλαβ, που θα φιλοξενήσει απόψε (28/5-22:00) τον τελικό της Conference League.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν οπαδούς στο κέντρο της πόλης να πετάνε καρέκλες ο ένας στον άλλο και να συμμετέχουν σε συμπλοκές.

Η πολωνική αστυνομία είπε ότι προσπάθησε να εντοπίσει οπαδούς που εμπλέκονται σε ένα περιστατικό και συνέλαβε έναν Ισπανό μετά από συμπλοκή το βράδυ της Τρίτης.

Άλλοι τρεις Ισπανοί συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αφού κατέβασαν τις σημαίες του τελικού Conference της UEFA.

«Μηδενική ανοχή στη βία στους δρόμους μας!», έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X.

Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna! — Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2025

«Ευχαριστώ την αστυνομία για τις αποφασιστικές ενέργειές της εναντίον των χούλιγκαν με τις φανέλες της Τσέλσι και της Μπέτις στο Βρότσλαβ. Σας προειδοποιούμε: αν χρειαστεί, η αστυνομία θα είναι ακόμη πιο αδίστακτη σήμερα!»

Η αστυνομία της Πολωνίας είπε ότι όλοι μπορούσαν να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην μεγάλη αστυνομική παρουσία.

Ο τελικός του Europa League της περασμένης εβδομάδας μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ στιγματίστηκε επίσης από συγκρούσεις μεταξύ οπαδών πριν από τον αγώνα στο Μπιλμπάο.