Στην κορυφή του ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής ανέβηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) η Φλαμένγκο!

Η ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο κατέκτησε την 66η έκδοση του Copa Libertadores, πανηγυρίζοντας τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της και πρώτο μετά από τρία χρόνια, επικρατώντας με σκορ 1-0 επί της Παλμέιρας στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης!

Δείτε το γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

Σε ένα κλασικό βραζιλιάνικο ντέρμπι, ο έβδομος τελικός στην ιστορία μεταξύ δύο βραζιλιάνικων ομάδων, η «Φλα» ήταν εκείνη που ήλεγξε το ματς και εκμεταλλευόμενη μια από τις λιγοστές ευκαιρίες του αγώνα, σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Λίμα του Περού!

«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Φιλίπε Λουίς ήταν ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ, της Μάντσεστερ Σίτι και της Γιουβέντους, Ντανίλο, ο οποίος στο 67ο λεπτό πήδηξε ψηλότερα από όλους μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντε Αρασκαέτα και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Κάρλος Μιγκέλ για το 1-0.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα έψαξε… μανιωδώς το γκολ που θα την ξαναβάλει σε τροχιά τίτλου – ή έστω παράτασης. Ωστόσο, οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν καλύψει εξαιρετικά τους διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, μην επιτρέποντας ουσιαστικά ποτέ σε κανένα σημείο του αγώνα η μπάλα να πάει προς την εστία του Ρόσι.

Στο φινάλε, και συγκεκριμένα στο 89ο λεπτό, ο Βίτορ Ρόκε λίγο έλειψε να γράψει το 1-1 για την ομάδα του Σάο Πάολο, όταν από το ύψος της μικρής περιοχής έπιασε ένα δυνατό σουτ στην κίνηση, με τον Ντανίλο να «βουτά» πάνω του και να αποσοβεί ένα βέβαιο γκολ, παραχωρώντας το κόρνερ.

vitor roque perdeu o gol sozinho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/3EV6vPP0YT — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 29, 2025

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Έβερτον με απευθείας εκτέλεση φάουλ νικήθηκε αρχικώς από τον κίπερ της Παλμέιρας και από το δοκάρι, με τα τελευταία λεπτά να κυλούν δίχως κάτι αξιοσημείωτο και τη Φλαμένγκο να πανηγυρίζει έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου μετά το σφύριγμα της λήξης!

Μάλιστα, ο εν λόγω τίτλος είναι ιστορικός και για ακόμη έναν λόγο για την «Φλα», αφού έγινε η πρώτη ομάδα της Βραζιλίας που φτάνει τις 4 κατακτήσεις.

Μάλιστα πριν από την έναρξη του τελικού δεκάδες ντόπιοι που δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια για το ματς, ανέβηκαν στα γύρω βουνά του σταδίου και παρακολουθούν από μακρινή απόσταση τη μαγική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο, με την εικόνα να κόβει την ανάσα.

Άλλωστε αρκετή ώρα πριν από την έναρξη του τελικού το «Estadio Monumental U» ήταν κατάμεστο από φιλάθλους των δύο αντιπάλων.

Με πληροφορίες από Sport-fm.gr