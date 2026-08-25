Η Γιουβέντους απέκτησε με την μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, τον γκολκίπερ της Βόλφσμπουργκ, Καμίλ Γκράμπαρα. Η Γιούβε θα δώσει 500.000 ευρώ ως «ενοίκιο», θα πληρώσει άλλες 200.000 ευρώ για τα επιπλέον έξοδα της μεταγραφής και θα… χρωστάει 300.000 ευρώ για τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, αντί 11,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις.

«Ο 27χρονος Πολωνός έρχεται για να ενισχύσει την ανδρική πρώτη ομάδα στη θέση του τερματοφύλακα, έχοντας ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Ρουχ Χορζόφ, προτού ανοίξει τα φτερά του στην Ευρώπη και αγωνιστεί σε αρκετούς συλλόγους.

Το 2016 εντάχθηκε στη Λίβερπουλ και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγγλικό σύλλογο παραχωρήθηκε δανεικός τόσο στην Άαρχους όσο και στη Χάντερσφιλντ. Το 2021 μετακόμισε στην Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποίησε μία επιτυχημένη τριετία, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, πριν αποχωρήσει για τη Βόλφσμπουργκ το 2024. Στη Γερμανία κατέγραψε 63 συμμετοχές στην Bundesliga.

Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Καλώς ήρθες στη Γιουβέντους, Κάμιλ!» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Γιουβέντους.