Σε μία πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Λυών, καθώς ενίσχυσε την επιθετική της γραμμή με την απόκτηση του Λοΐς Οπεντά απ’ τη Γιουβέντους, με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας επιβεβαίωσε επίσημα η Γιουβέντους μέσω ανακοίνωσης προς το ιταλικό χρηματιστήριο, γνωστοποιώντας ότι επήλθε συμφωνία με την Λυών για την προσωρινή παραχώρηση των δικαιωμάτων εγγραφής του Βέλγου επιθετικού έως τις 30 Ιουνίου 2027, έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Οπεντά, ο οποίος είχε αποκτηθεί από τους «μπιανκονέρι» με μεγάλες προσδοκίες, θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στη Ligue 1, με τη Λυών να προσθέτει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ευχέρειά του στο σκοράρισμα.

Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά τον μονοετή δανεισμό του παίκτη μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Γιουβέντους να μην περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν οψιόν αγοράς ή άλλους οικονομικούς όρους της μεταγραφής.