Ο Άγιαξ συνεχίζει να ενισχύεται εν όψει της νέας σεζόν και ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην διεθνούς Γερμανού τερματοφύλακα, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας μετακινείται στην ολλανδική ομάδα θα αγωνιστεί στην ολλανδική ομάδα για ένα χρόνο, καθώς έφτασε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.

Η απόκτησή του ακολουθεί εκείνη του επίσης πρώην διεθνούς Γερμανού Γιούλιαν Μπραντ, ενώ ο ολλανδικός σύλλογος απέκτησε επίσης ως δανεικό τον Νιγηριανό επιθετικό Τόλου Αροκοντάρε από τη Γουλβς.

Παράλληλα, κατέβαλε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ στην Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας για τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μάρκος Λεονάρντο, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.