Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε την πρώτη μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού, καθώς σύμφωνα με την L’Équipe, η Μονακό αποδέχτηκε την τελευταία προσφορά των πρωταθλητών Ευρώπης για τον Μάγκνες Ακλιούς.

Αρχικά, ο σύλλογος του πριγκιπάτου απέρριψε 45 εκ. ευρώ για τον Γάλλο διεθνή, ο οποίος πέτυχε 6 γκολ και έδωσε 6 ασίστ σε 31 αγώνες της Ligue 1 την περασμένη σεζόν, ωστόσο αποδέχθηκε τα 50 εκατ. ευρώ!

Ο 24χρονος επιθετικός μέσος προορίζεται για να καλύψει το κενό που άφησε η μεταγραφή του Κανγκ-Ιν Λι στην Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο αριστερόποδος ήταν μέλος της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που ζητούσε ο Λουίς Ενρίκε.

Σύμφωνα με την L’Équipe, ο παίκτης πρέπει τώρα να συμφωνήσει στους όρους του συμβολαίου του, αλλά τα δύο μέρη δεν θα πρέπει να δυσκολευτούν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία.