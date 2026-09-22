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Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πρώτους σκόρερ ανάμεσα σε Ραφίνια, Γιαμάλ και Εμπαπέ και δεν είναι άλλος από τον Βαγγέλη Παυλίδη!
Στο Νο 2 της λίστας ο Παυλίδης με 8 γκολ σε 7 αγώνες, πίσω από τον εντυπωσιακό Ραφίνια που έχει καταφέρει να βάλει 12 γκολ σε μόλις 7 παιχνίδια. Ο Έλληνας διεθνής δεν κατάφερε να σκοράρει στο ντέρμπι με την Πόρτο που κατέληξε σε ήττα της Μπενφίκα με 3-1, κάτι που σημαίνει πως αν θέλει να παραμείνει σε τόσο υψηλό επίπεδο δεν πρέπει να αφήσει ματς να πάει «χαμένο».
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