Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε την… απεργία του στις 14 Φεβρουαρίου και επέστρεψε με γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της Αλ Φατέχ, ωστόσο στον αγώνα της σαουδαραβικής ομάδας με την Αρκαντάγκ για το ασιατικό Champions League Two δεν αγωνίστηκε.

Ο Ζόρζε Ζεσούς προτίμησε να τον ξεκουράσει και δικαιώθηκε καθώς η Αλ Νασρ επικράτησε 1-0 και πήρε την πρόκριση.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivο», η απόφαση του Πορτογάλου προπονητή δεν είναι κάποιου είδους «σιωπηλή» τιμωρία από τον ίδιο ή τους διοικούντες, αλλά απλώς μια προγραμματισμένη κίνηση για να προστατεύσει τον 41χρονο αρχηγό της ομάδας.

Ο «CR7» κρίθηκε σκόπιμο να ξεκουραστεί, διανύοντας μια σεζόν που μετρά 18 γκολ και μία ασίστ σε 19 αγώνες πρωταθλήματος.