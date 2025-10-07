Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, προκάλεσε αναστάτωση στα social media τη Δευτέρα, όταν ανήρτησε μυστηριωδώς πως θα κάνει μια ανακοίνωση σήμερα (7/10), συνοδεύοντας το μήνυμα με τη φράση: «Η απόφαση όλων των αποφάσεων».

Ενώ κυκλοφορούσαν εικασίες πως ο Τζέιμς ενδέχεται να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ή να αποκαλύψει τα μελλοντικά του σχέδια στο μπάσκετ, η πολυαναμενόμενη «απόφαση» έγινε γνωστή και δεν αφορούσε ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά ούτε το μπάσκετ…

Ο Τζέιμς ανακοίνωσε πως θα λανσάρει μία «συλλεκτική έκδοση» προϊόντων σε συνεργασία με τη Hennessy (κονιάκ), η οποία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Η ανακοίνωση έγινε ουσιαστικά ως παρωδία της περιβόητης τηλεοπτικής εκπομπής «The Decision» του 2010, κατά την οποία ο Τζέιμς ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στους Μαϊάμι Χιτ, ύστερα από επτά χρόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Εκείνη η κίνηση είχε προκαλέσει έντονη κριτική τότε. Στη συνέχεια, οι άλλες δύο αποφάσεις ελεύθερης μεταγραφής του ήρθαν μέσω επιστολής στο Sports Illustrated και μέσω δελτίου Τύπου από το γραφείο εκπροσώπησής του, γεγονός που έκανε πολλούς να αμφισβητήσουν πως θα επέλεγε ξανά μια τέτοια «δραματική» προσέγγιση για μια πιθανή αποχώρηση από το άθλημα.

Ωστόσο, όσοι πίστεψαν πως επίκειται ανακοίνωση αποχώρησης, το… πλήρωσαν κυριολεκτικά. Οι τιμές των εισιτηρίων για τον τελευταίο αγώνα των Λέικερς εκτοξεύθηκαν μετά την ανάρτηση του Τζέιμς.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα μεταπώλησης StubHub, η μέση τιμή εισιτηρίου για τους αγώνες των Λέικερς αυξήθηκε από τα 250 στα 500 δολάρια μέσα σε μία ώρα από την ανάρτηση.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος θα κλείσει τα 41 τον Δεκέμβριο, είναι ήδη ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του NBA και διανύει την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του με τους Λέικερς.