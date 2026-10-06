Ο Λιονέλ Μέσι θα παίξει για τελευταία φορά με την Εθνική Αργεντινής στο φιλικό παιχνίδι ενάντια στο Μπενίν (7/10, 02.00), όμως η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της λατινοαμερικάνικης χώρας (AFA), δεν θα μπορέσει να αποσύρει τον αριθμό «10», παρά τις σχετικές προσπάθειες.

Η AFA προσπάθησε να βρει τρόπο, ώστε το «10» να μείνει για πάντα δικό του, αλλά ο κανονισμός της FIFA προβλέπει ότι στις επίσημες διοργανώσεις οι εθνικές ομάδες πρέπει να έχουν αριθμούς από το 1 μέχρι το 26. Δηλαδή, όταν η Αργεντινή παίξει ξανά σε Μουντιάλ ή Copa America, το 10 θα πρέπει να έχει νέο ιδιοκτήτη. Ο Μέσι δεν θα είναι ο τελευταίος που θα το φορέσει…

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