Υπάρχουν μέρη του κόσμου που ανήκουν σε έναν μόνο άνθρωπο και το Εθνικό Κέντρο Τένις του Πεκίνου ανήκει στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο 39χρονος Σέρβος κατέκτησε το China Open για 7η φορά, αφού ο Άλεξ Ντε Μινόρ εγκατέλειψε στον τελικό της Τρίτης (6/10) με τον Τζόκοβιτς να προηγείται 7-6 (3) και 1-0. Είναι ο 102ος τίτλος της καριέρας του και το ρεκόρ του στη διοργάνωση πήγε στο 34-0.

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