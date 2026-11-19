Ψύχραιμος εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την πρώτη του αναμέτρηση απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, στην οποία οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη με 137-130.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που άγγιξε το triple double με 27 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ξεκαθάρισε πως δεν ένιωσε κάτι ιδιαίτερο βλέποντας απέναντί του την πρώην ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι με την ίδια ακριβώς νοοτροπία.

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