Η ανίκητη Φέιθ Κίπγεγκον μετέτρεψε σε… περίπατο τον τελικό των 1.500μ. στο Τόκιο και αναδείχθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα της πρωταθλήτρια κόσμου.

Η Κενυάτισσα τρις «χρυσή» Ολυμπιονίκης και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ οδήγησε από την αρχή την κούρσα και στα τελευταία 200μ. «άνοιξε» ρυθμό και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της, τερματίζοντας σε 3:52.15.

Είναι το έκτο μετάλλιο της Κίπγεγκον στα 1.500μ. σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (έχει και δύο ασημένια) και το έβδομο συνολικά, καθώς το 2023 στη Βουδαπέστη είχε κερδίσει και τα 5.000μ.

Η συμπατριώτισσά της, Ντόρκους Εγουόι, συνέτριψε το ατομικό ρεκόρ της και εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο με 3:54.92, ενώ η Αυστραλή «ασημένια» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Τζέσικα Χαλ, εμπόδισε το απόλυτο της Κένυας, καθώς πήρε την τρίτη θέση με 3:55.16, κρατώντας οριακά πίσω της την Νέλι Τσεπτσιρτσίρ (3:55.25).