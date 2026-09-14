Η επιτροπή διαιτησίας της Premier League μέσω επίσημης ενημέρωσης που έκανε, δικαιώνει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία διαμαρτύρεται για το τέρμα που δέχτηκε από τη συμπολίτισσά της, Σίτι το οποίο έκρινε το ντέρμπι της αγωνιστικής (νίκησαν 1-0 οι «πολίτες»).

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το γκολ του Χάαλαντ δεν έπρεπε ποτέ να μετρήσει και ότι έγινε λάθος στην εκτίμηση των διαιτητών.

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