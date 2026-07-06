Σάλος έχει ξεσπάσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φλοριάν Μπαλογκάν, για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε και η οποία θα τον έθετε εκτός του νοκ-άουτ αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο (7/7, 03:00, ΕΡΤ1), για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Ακόμη και η UEFA έβαλε κατά της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, κάνοντας λόγο για μία πρωτοφανή και ακατανόητη απόφαση, τονίζοντας ότι αυτή απειλεί την ακεραιότητα του παιχνιδιού και την αξιοπιστία της διοργάνωσης, δημιουργώντας δεδικασμένο.

Αυτό που ψιθυριζόταν, ότι δηλαδή παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανασταλεί η τιμωρία του διεθνούς Αμερικανού άσου, το παραδέχτηκε ευθαρσώς ο Αμερικανός πρόεδρος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr