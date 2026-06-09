Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων που προορίζονταν για τους Ιρανούς φιλάθλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και αφήνει πολλούς Ιρανούς χωρίς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες της εθνικής ομάδας, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη οργανώσει το ταξίδι τους.

«Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί φίλαθλοι, βασιζόμενοι στην επίσημα ανακοινωμένη διαδικασία, είχαν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και είχαν προγραμματίσει την παρουσία τους στους αγώνες», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.