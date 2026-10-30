Στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 95-76 της Φενέρμπαχτσε, για να φτάσει τις έξι συνεχόμενες νίκες και να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 6-3.

Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Euroleague. Στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε σε μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση νίκες της ιστορίας του, διαλύοντας με 103-73 την απογοητευτική Μπάγερν. Λίγη ώρα αργότερα, η Παρί έκανε δεύτερη συνεχόμενη έκπληξη, λυγίζοντας με 99-94 την αντίσταση της Μακάμπι Τελ-Αβίβ, με τον Ναντίρ Ιφί να προσφέρει ακόμη ένα σόου σκοραρίσματος.

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