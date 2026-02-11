Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το Doha ATP 500 λόγω κόπωσης. Ο φιναλίστ του Australian Open και Νο.3 στον κόσμο ήταν προγραμματισμένο να παίξει στο τουρνουά του Κατάρ, ωστόσο οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την αλλαγή στα πλάνα του Σέρβου.

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς, που έχασε στον τελικό του Australian Open, από τον Κάρλος Αλκαράθ, επικεντρώνεται πλέον στα τουρνουά Masters 1000 και στα Grand Slam.

Οι κύριοι διεκδικητές στο Doha ATP 500, που θα διεξαχθεί από τις 16 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου θα είναι ο Αλκαράθ (Νο.1) και ο Γιάνικ Σίνερ (Νο.2).

Ο Τζόκοβιτς αναμένεται να επιστρέψει στο ATP Tour στο Indian Wells Masters 1000 (4-15 Μαρτίου).