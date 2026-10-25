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Με το καταπληκτικό γκολ του Μπάιερ, η Ντόρτμουντ επικράτησε με 1-0 της Άιντραχτ για να ανανεώσει το ραντεβού της με την κορυφή της βαθμολογίας. Ματσάρα στο Μάιντε με τη Βέρντερ να αποδρά με 2-3, ενώ η Λειψία διέλυσε με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο την Έλφερσμπεργκ. Σημαντική νίκη για Πάντερμπορν. Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής.
Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-0: Ο Μπάιερ διατήρησε στην κορυφή τους Βεστφαλούς
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 1-0 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, βρίσκοντας τη λύση στο τελευταίο εικοσάλεπτο και παίρνοντας μια σημαντική νίκη μπροστά στο κοινό της.
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