Με το καταπληκτικό γκολ του Μπάιερ, η Ντόρτμουντ επικράτησε με 1-0 της Άιντραχτ για να ανανεώσει το ραντεβού της με την κορυφή της βαθμολογίας. Ματσάρα στο Μάιντε με τη Βέρντερ να αποδρά με 2-3, ενώ η Λειψία διέλυσε με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο την Έλφερσμπεργκ. Σημαντική νίκη για Πάντερμπορν. Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής.

Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-0: Ο Μπάιερ διατήρησε στην κορυφή τους Βεστφαλούς

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 1-0 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, βρίσκοντας τη λύση στο τελευταίο εικοσάλεπτο και παίρνοντας μια σημαντική νίκη μπροστά στο κοινό της.

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