Πήγε για μαλλί και βγήκε… κουρεμένος ο Ντόναλτ Τραμπ, που εκφράζει ανοιχτά και σταθερά τις πεποιθήσεις του για τους τρανς αθλητές.

Άλλωστε, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που τους απαγορεύει να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα.

Θέλοντας, λοιπόν, να προωθήσει την ατζέντα του φρόντισε να υποβάλλει τους ποδοσφαιριστές της Γιουβέντους, που τον επισκέφτηκαν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων, ένα… πονηρό ερώτημα.

«Μπορεί μια γυναίκα να ενταχθεί στην ομάδα σας, παιδιά;» ρώτησε στοχευμένα ο Τραμπ, ευελπιστώντας πως θα ξεκινήσει κουβέντα από την απάντηση των «μπιανκονέρι».

Trump asks the Juventus players standing behind him if women could make their team and tries to bait them into endorsing his transphobia pic.twitter.com/cJymDAmcSd

— Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2025