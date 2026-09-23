Η Ρεάλ Μαδρίτης επενδύει στον Τζουντ Μπέλιγχαμ! Η «βασίλισσα» πιστεύει στην αξία του 23χρονου Άγγλου διεθνή μέσου και έχει αποφασίσει να του προτείνει διετή επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μπέλιγχαμ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με δύο γκολ και δύο ασίστ και ο μάνατζερ του έχει δώσει τα χέρια με τη διοίκηση των «μερένχες» για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Μπέλιγχαμ εντάχθηκε στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας το καλοκαίρι του 2023 αντί 121 εκατ. ευρώ από τη Ντόρτμουντ.