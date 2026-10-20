Ο Τιμπό Κουρτουά θα παραμείνει στην Μαδρίτη υπερασπιζόμενος την εστία της Ρεάλ τουλάχιστον μέχρι το 2029. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τη διετή επέκταση της συνεργασίας τους και σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS», ο 33χρονος Βέλγος διεθνής γκολκίπερ έχει ήδη υπογράψει.

Αυτό που απομένει είναι απλά η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

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