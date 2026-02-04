Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λι Κανγκ Ιν θέλει να κλειδώσει η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Πρωτευουσιάνοι θέλουν να κρατήσουν μακριά ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία και προσφέρουν συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 στον ποδοσφαιριστή.

Ο 24χρονος Νοτιοκορεάτης διεθνής επιθετικός μέσος αγωνίζεται στους πρωταθλητές Ευρώπης από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη Μαγιόρκα και από τότε είναι μια χρήσιμη λύση στα χέρια του Λουίς Ενρίκε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι’ αυτό η διοίκηση της ομάδας του Παρισιού σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο. Τη φετινή σεζόν ο Κανγκ Λι έχει δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 21 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.