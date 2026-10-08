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Τη συνεργασία της με τον Ντάγκλας Λουίζ θέλει να επεκτείνει η Γιουβέντους. Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» η ομάδα του Τορίνο πιστεύει στον Βραζιλιάνο διεθνή μέσο, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον Ιούνιο του 2029 και δεν επιθυμεί να τον παραχωρήσει.

Από την μεριά του, και ο 28χρονος άσος της «γηραιάς κυρίας» έχει προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας, αλλά θέλει να παραμείνει στο Τορίνο και στο ιταλικό πρωτάθλημα.

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