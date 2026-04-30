Εν αναμονή ανακοινώσεων βρίσκονται στην Ίντερ. Οι «νερατζούρι» θα γνωστοποιήσουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Φεντερίκο Ντι Μάρκο για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Η Ίντερ θέλει να κρατήσει μακριά το ενδιαφέρον ομάδων από Αγγλία και Γερμανία, καθώς ο 27χρονος Ιταλός διεθνής αριστερός μπακ, που αγωνίζεται στους «νερατζούρι» από το 2021, όταν και αποκτήθηκε από τη Βερόνα, είναι βασικό στέλεχος της ενδεκάδας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Calciomercato» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι’ αυτό η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, με τον Ντι Μάρκο να έχει ήδη συμφωνήσει να παραμείνει στους Μιλανέζους.

Τη φετινή σεζόν ο Ιταλός μπακ κάνει εξαιρετική σεζόν με επτά γκολ και 18 (!) ασίστ σε 43 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.