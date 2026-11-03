Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντεζιρέ Ντουέ επιδιώκει η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν. Στόχος είναι να του προσφέρει νέα συμφωνία για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από την Αγγλία και την Ισπανία.

Ο 21χρονος Γάλλος διεθνής εξτρέμ των πρωταθλητών Ευρώπης είναι απαραίτητος στα αγωνιστικά πλάνα του Λούις Ενρίκε και σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «L’Equipe» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι’ αυτό η διοίκηση της ομάδας του Παρισιού σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

Ο διεθνής επιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ της Παρί το καλοκαίρι του 2024, αντί 60 εκατ. ευρώ από τη Ρεν, και από τότε έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του. Τη φετινή σεζόν έχει τέσσερα γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.