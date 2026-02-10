Κάτοικος «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» θα συνεχίσει να δηλώνει ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της ιταλικής ομάδας για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Ο Σκωτσέζος διεθνής μέσος, παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε από συλλόγους της Γερμανίας και της Αγγλίας, αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους «παρτενοπέι», στους οποίους αποτελεί βασικό κομμάτι των πλάνων του Αντόνιο Κόντε.

Το νέο συμβόλαιο του ΜακΤόμινεϊ θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030, με αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του από τα 3 στα 5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», ο τεχνικός διευθυντής της Νάπολι, Τζιοβάνι Μάνα, συναντήθηκε με τον ατζέντη του παίκτη και οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την παραμονή του στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Τη φετινή σεζόν, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρά 10 γκολ και 4 ασίστ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των πρωταθλητών Ιταλίας.